Biographie

Les Américains de Spin Doctors restent connus pour leur hit incontournable « Two Princes », extrait de leur album Pocket Full of Kryptonite, paru en 1992. Après un second fait d'arme majeur la même année avec le single « Little Miss Can't Be Wrong », les Spin Doctors connaîtront une carrière en dent de scie, ne renouant jamais avec leurs premiers succès. Le groupe est cependant resté actif et fidèle à son leitmotiv pop-rock groovy jusque dans les années 2000 où il sort Nice Talking to Me (2005) et If the River Was Whiskey (2013). © ©Copyright Music Story Arnaud De Vaubicourt 2015