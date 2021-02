Biographie

De tous les groupes psychédéliques de la fin des années soixante, Spirit était sans doute l'un des plus originaux, non seulement pour ce qui est de la formation elle-même (quatre jeunes californiens chevelus, moustachus et hippies flanqués d'un quadragénaire chauve et glabre) que de sa musique : brillants instrumentistes, ils se démarquaient résolument des règles du blues alors en vigueur et jouaient une habile fusion de rock, de hard rock et de jazz, aussi influencée par la musique classique. La formule mise au point sur les albums incontournables Spirit (1968), The Family That Plays Together (1968), Clear (1969) et Twelve Dreams of Dr. Sardonicus (1970) n'a connu qu'un succès d'estime, proportionnellement inverse à son importance, considérable et encore à redécouvrir. Le groupe mené par le guitariste Randy California (1951-1997) poursuit, dans une veine moins originale, jusqu'à son décès. Ed Cassidy prend le relais sous la dénomination Spirit Revisited, tandis que paraissent des archives sonores inédites au cours des années 2000. © ©Copyright Music Story Frédéric Régent 2018