Biographie

Née à Austin (Texas) en 1993 autour de Britt Daniel et Jim Eno, la formation indie rock Spoon s'extirpe de la scène underground et s'impose auprès du grand public en 2001 à la faveur de la parution de son troisième effort studio, Girls Can Tell, mêlant mélodies percutantes, sophistication et influences classic rock comme sur le single "Everything Hits at Once". Dès lors, Spoon devient l'un des groupes les plus suivis de sa catégorie, validant une série gagnante avec Kill the Moonlight (2002), Gimme Fiction (2005) et Ga Ga Ga Ga Ga (2007), démontrant une assurance et une intelligence d'écriture grandissantes et intégrant sans cesse de nouveaux éléments musicaux. En 2017, avec Hot Thoughts, Spoon livre son très attendu neuvième album porté par son morceau titre. © TiVo