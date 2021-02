Biographie

Formé en 1974 à Londres, le groupe Squeeze a traversé les époques et les styles sans jamais se départir d'une touche de fantaisie typiquement britannique. Passé d'un style punk léger à la new wave, Squeeze connaît sa période dorée entre 1978 à 1982, enchaînant les hits « Take Me, I'm Yours », « Cool for Cats » et « Labelled with Love ». Après une courte pause, le groupe mené par Glenn Tillbrook et Chris Difford, comptant aussi dans ses rangs le futur célèbre animateur de télévision Jools Holland, revient en 1985 et se complait dans un rock teinté de power pop, notamment sur l'album Play (1991). De retour depuis 2007 après une nouvelle pause en 1999, Squeeze garde une certaine cote d'amour auprès du public britannique ainsi qu'en témoigne la sortie, quarante ans après ses débuts, de l'album Cradle to the Grave (2015), suivi deux ans plus tard par The Knowledge. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2017