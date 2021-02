Biographie

De son vrai nom Lucas Hauchard, né à Vitry-sur-Seine le 27 janvier 1996, le vidéaste web Squeezie connaît la notoriété sur YouTube à travers ses numéros humoristiques, ses exercices musicaux et ses vidéos de jeux en réseau. Entre 2011 et 2019, il publie plus de 1300 vidéos cumulant plus de six milliards de vues et est suivi par quatorze millions d'abonnés. Avec une autre personnalité connue par YouTube, Cyprien Iov, il crée une seconde chaîne baptisée Bigorneaux & Coquillages. Après plusieurs singles de rap dont des collaborations avec Maxenss, Seb La Frite, McFly et Carlito, Squeezie sort en 2019 « Le Gaming c'est fini » et le duo « Bye Bye » avec JOYCA, qui se classe n°13 au Top SNEP. Quelques semaines après, le trio « Mirador » avec ses compères Kezah et Freddy Gladieux se classe n °7. En 2020 sort le nouveau single « Influenceurs ». © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2020