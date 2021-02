Biographie

Ludovic Navarre alias St Germain opère une reconversion du sport à la musique suite à un accident. Il commence alors la composition sur ordinateur et oscille entre musiques électro, techno, soul, jazz ou encore hip-hop. Il commence comme DJ dans des clubs parisiens avant de virer vers la composition. C’est à Chatou avec Guy Rabiller qu’il se lance dans la recherche musicale dans leur studio. Le duo signe avec Fnac Music Dance Division –devenu depuis F Communications- dirigés par les dénicheurs de talents Eric Morand et Laurent Garnier. Ils évoluent sous les pseudonymes nombreux de Sub System, Deepside, Modus Vivendi, L'n'S, Nuages et Soofle, avant de choisir définitivement le nom de scène St Germain en 1993. Inspiré par la ville natale de Ludovic Navarre, du quartier parisien réputé pour ses clubs de jazz et en référence au Comte de Saint-Germain, le groupe sort un premier album en 1995 élu meilleur album de l’année par la presse anglaise, Boulevard. En 1999, paraît From Detroit to St Germain, puis Tourist en 2001, Chaos en 2002 également bande originale du film éponyme. Le duo est considéré comme représentant majeur de la musique française de house. C’est quinze ans après Tourist, album multi-platiné et couronné de succès que Ludovic Navarre reprend le chemin des studios et se remet au travail, donnant naissance en 2015 à un nouveau disque sobrement intitulé Saint Germain. C’est cette fois-ci dans les musiques et les rythmes africains que l’artiste français est allé puiser la genèse de cet opus et est parvenu à réaliser un alliage aérien entre des instruments traditionnels comme la kora, le balafon, le violon peul, le soku et les plus occidentaux claviers, guitares électriques et saxophones. Conçu dans son laboratoire personnel puis masterisé dans les mythiques studios d’Abbey Road, ce disque éponyme rassemble la crème des musiciens et chanteurs du paysage musical africain.© TDB/QOBUZ