Biographie

Le pays des merveilles de cette vraie-fausse Alice qui avance sous pavillon St. Vincent est on ne peut plus onirique. Sans doute car on y trouve de belles choses colorées apparemment sans liens… Exclusivement piloté par Annie Clark (la vraie fausse Alice en question), St. Vincent impose ses collages improbables, folk, pop, classique et electro, avec une cohérence impressionnante. Dotée d’une envoutante et vaporeuse voix d’elfe, le cerveau multi-instrumentiste de St. Vincent fait défiler tous ces paysages hétéroclites sans qu’on sache réellement si sa new wave electro pop et baroque ressemble à quelque chose d’existant. Pas étonnant que celle qui naquit le 28 septembre 1982 à Tulsa, en Oklahoma, et installée à New-York ait travaillé avec des confrères hors normes comme Sufjan Stevens, Polyphonic Spree ou Grizzly Bear. Prête à tout, elle aime les violons et les machines, les guitares distordues surtout (elle est la nièce du guitariste virtuose Tuck Andress du duo Tuck & Patti) et les flutes, les envols d’oiseaux et les ciels orageux. Pas de doute, Annie Clark est ailleurs. Sur disque, trois albums ont d’abord délimités les contours de son univers à part : Marry Me en 2007 suivi par Actor en 2009 et Strange Mercy en 2011. L’année suivante en 2012, elle signe en duo avec son idole, l’ex-Talking Heads David Byrne, un bel opus intitulé Love This Giant. En 2014, son quatrième enregistrement prend le simple nom de St. Vincent… © MZ/Qobuz