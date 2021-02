Biographie

Stacey Kent est une chanteuse américaine qui a choisi l’Europe pour terre d’élection et l’Europe le lui rend bien. Après avoir obtenu son diplôme en littérature comparée au Sarah Lawrence College de New York, elle est née le 27 mars 1968 à South Orange, dans le New Jersey, elle étudie en France puis à Oxford, en Grande Bretagne. Parallèlement à ses études de littérature comparée, pour poursuivre son goût pour la chanson et le cinéma, elle suit les cours de jazz à la célèbre Guildhall School of Music and Drama. C’est là qu’elle rencontre celui qui deviendra son mari et son producteur, le saxophoniste ténor Jim Tomlinson (qu’elle épouse en 1991).Elle interprète un rôle de chanteuse dans le film de Ian McKellen, Richard III. En 1997, son rêve devient réalité. Elle est chanteuse professionnelle et sort un premier album, Close Your Eyes. Cinq autres suivront, ainsi que des participations aux albums de son mari. Des albums consacrés aux grands standards de Broadway, chansons issus des répertoires de Frank Sinatra, Nat King Cole ou Fred Astaire, qu’elle écoutait, enfant, avec ses parents. Mais c’est avec The Boy Next Door que sa carrière décolle, disque d’or en France en 2006.Le couple signe ensuite sur le légendaire label Blue Note et propose un disque non plus uniquement constitué de reprises mais avec un réel travail de composition et d’écriture. Et c’est une réussite, Breakfast On The Morning Tram sort le 7 septembre 2007. Il confirme le succès de la chanteuse en France et devient disque d'or trois mois plus tard, le 13 décembre.Pour saluer cette relation d’amour avec la France, elle sort, en 2010 et toujours sur Blue Note, l'album Raconte-moi, succession de chansons en français. Elle y reprend notamment Jardin d’hiver d’Henri Salvador et Les vacances au bord de la mer de Michel Jonasz.Le 31 mars 2009 Stacey Kent se voit décorée de l’Ordre des Arts et des Lettres par la ministre française de la Culture, Christine Albanel.Un « live » suivra, Dreamer In Concert, avant de sortir en septembre 2013 un album de reprises (et de créations) de bossa nova, The Changing Lights. Le couple, Stacey au chant, et Jim comme producteur – compositeur – instrumentiste, célèbre ainsi la musique qui les a réuni, saluant au passage l’album qui demeure, toujours aujourd’hui, leur disque de chevet, le Getz / Gilberto. Pour mettre toutes les chances de leurs côtés, ils ont suivi des cours de portugais, étudiant très sérieusement au Brésil afin de trouver le ton juste et la finesse d’exécution requise. The Changing Lights est une nouvelle réussite qui fait évoluer sensiblement le répertoire de cette chanteuse attachante et sensible, puisant dans les répertoires de Sergio Mendes, Antonio Carlos Jobim, Luis Bonfa en complément de compositions subtiles de Jim Tomlinson.