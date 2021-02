Biographie

Comme la famille Simpson, ils sont originaires de Springfield. Inspiré de KoRn, de Rage Against The Machine ou encore de Pearl Jam, le quatuor du Massachusetts s'est imposé comme l'un des groupes les plus prometteurs de la scène alternative nord-américaine. Ayant démarré leur carrière sur les chapeaux de roues avec un Tormented (1996) rappelant les meilleures heures de Pantera, ces quatre garçons dans le vent ont depuis affiné leur style, pour évoluer vers un métal toujours aussi agressif mais plus diversifié que la moyenne, à base de gros riffs, comme le prouvent Chapter V ou The Illusion Of Progress (2008). Staind en 2011 est le dernier album à comporter Jon Wysocki, batteur originel du groupe. © ©Copyright Music Story Benjamin D'Alguerre 2015