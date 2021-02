Biographie

Le saxophoniste Stan Getz, dit « The Sound », est l'un des principaux musiciens blancs du jazz. Né Stanley Gayetzsky à Philadelphie le 2 février 1927 et décédé à Malibu le 6 juin 1991, il a cimenté sa carrière grâce à un style riche et lyrique. Bénéficiant, grâce à ses flirts avec la chanson pop, d'une enviable notoriété, le saxophoniste ténor et baryton n'en était pas moins un soliste pointu, souvent considéré comme le digne héritier de Lester Young dans le registre du « jazz romantique », à la croisée des chemins du be bop, du cool jazz de la côte Ouest, de la bossa nova brésilienne et du hard bop. Il était également un musicien aux talents aussi multiples que changeants, souvent visionnaire dans sa recherche de fusion des styles. Si son disque le plus connu reste le best-seller Getz/Gilberto de 1961, il laisse d'autres oeuvres majeures sur Diz & Getz (1955), Stan Getz and J. J. Johnson at the Opera House (1960), Sweet Rain (1967) ou Change of Scenes (1971). © ©Copyright Music Story Nikita Malliarakis 2017