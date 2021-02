Biographie

Principal vecteur d'expression de l'auteur-compositeur-interprète flamand Gunther Verspecht, le groupe d'indie-rock belge Stash a connu l'une des ventes record de singles de la décennie en restant 33 semaines dans les charts belges avec le morceau « Sadness » en 2004. Le groupe sort un premier album, Rock N Roll Show, un an plus tard, puis participe au Rock Werchter Festival et collabore avec le groupe de Sarah Bettens, K's choice, pour le tube « I Need A Woman », classé au Top 20, avant de sortir les opus Blue Lanes (2007) et All That Fire (2009). © TiVo