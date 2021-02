Biographie

À ses débuts en 1972, le groupe de folk rock écossais Stealers Wheel est considéré comme une réponse britannique aux Américains de Crosby, Stills, Nash & Young. Formé par Gerry Rafferty et Joe Egan, qui se connaissent depuis l'école, le groupe se rend célèbre dès 1973 avec la chanson « Stuck in the Middle With You », classée dans le Top 10 des deux côtés de l'Atlantique. Sorti quelques mois auparavant, l'album Stealers Wheel (1972) ne profite que modérément de ce succès. « Everything Will Turn Out Fine » et « Star » (1974) se font aussi une petite réputation avant que le groupe ne se sépare dans la confusion en 1975. Vite oublié, Stealers Wheel est remis au goût du jour en 1992 lorsque « Stuck in the Middle With You » illustre une scène culte du film Reservoir Dogs, de Quentin Tarantino. En 2001, une version dance par Louise est classée en Grande-Bretagne tandis que les images du clip renvoient directement à cette scène du film. Certains des musiciens qui accompagnaient à l'origine Gerry Rafferty et Joe Egan forment en 2008 une nouvelle mouture de Stealers Wheel. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015