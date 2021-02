Biographie

Se présentant satiriquement comme un groupe de hair metal qui aurait manqué le train du succès dans les années 80, la formation californienne Metal Shop écume les clubs du Sunset Boulevard et connaît plusieurs incarnations (Danger Kitty, Metal Skool) avant de décrocher un contrat chez Universal Republic en 2008 et de livrer les singles "Death for All But Metal" et "Community Property" sous le nom de Steel Panther, annonçant un premier opus, Feel the Steel, publié en 2009 et donnant le ton d'un metal festif basé sur un humour potache et une vulgarité et une outrance de tous les instants. Son successeur, Balls Out, voit le jour en 2011, suivi à son tour par All You Can Eat le 1er avril 2014 puis Lower the Bar en 2017. © TiVo