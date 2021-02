Biographie

Pianiste de jazz imprégné de musique classique, le Milanais Stefano Battaglia (né en 1965) sort son premier album Things Ain't What They Used to Be en 1987 sur le label Splasc(h) Records. Fidèle et prolifique, il s'illustre sur une quinzaine d'albums du label transalpin tout en parcourant les festivals et en enseignant le jazz à Sienne. En 2006, le disciple de Bill Evans débute un nouveau contrat pour ECM avec notamment les albums Re: Pasolini (2007), Pastorale (2010) et The River of Anyder en 2011, suivi de Songways en 2013. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015