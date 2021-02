Biographie

Stephan Eicher fut le co-fondateur du groupe techno-punk Grauzone dont le single "Eisbar" s'est écoulé à près de 500 000 exemplaires entre l'Allemagne et la Suisse. Le premier album solo d'Eicher, Chansons bleues, sort fin 1983, et est très marqué par l'influence de New Order. Un an plus tard, il sort I Tell This Night, sur lequel il chante tour à tour en anglais, en français et en allemand. Sa fascination et son respect pour l'auteur de romans Philippe Djian constitue dès lors, et pour le restant de sa carrière, un fil conducteur majeur, ce dernier participant activement à l'écriture. A l'entame des années 90, il a déjà quatre albums au compteur et une réputation internationale. Un nouvel album, L'Envolée, est prévu pour l'automne 2012. © MacKenzie Wilson /TiVo