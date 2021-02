Biographie

Le multi-instrumentaliste se prédestine dès l’enfance à une carrière qui ne peut être en lien qu’avec la musique. Dès six ans, il commence sa formation à la batterie. Et, comme si cela n’était pas suffisant, il complète son savoir à l’accordéon lorsqu’il atteint 8 ans, et apprend dans la foulée à jouer de la trompette. Pendant l’adolescence, il forme son premier quintet avec son frère, Lionel Belmondo, qui occupe la place de saxophoniste. Après un premier prix de trompette décerné par le conservatoire de Marseille, il se dirige vers la capitale et se fait engager dans le club Saint-Germain. Un an plus tard, il est annoncé au New Morning comme le trompettiste de jazz le plus talentueux et prometteur à l’échelle européenne. Cette notoriété croissante lui vaut d’être invité à enregistrer avec son idole de toujours, Tom Harrell. De 1989 à 1993, il intègre avec son frère l’orchestre permanent du club Saint-Germain, ce qui lui donne la chance de s’essayer à une plus grande variété de styles de jazz qui le dote d’un bagage suffisamment grand pour être un musicien versatile. C’est pourquoi Alain Bashung le convie pour Chatterton. Avec une carrière solo plus que maîtrisée (pas moins de 13 albums, sans compter ses participations en tant que sideman…), il est légitimement reconnu par la critique et obtient à partir de 2004, et pendant trois années de suite, le prix du meilleur album français aux Victoires du jazz. © AR/Qobuz