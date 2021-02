Biographie

Batteur belge précoce, Stéphane Galland aborde très tôt son instrument qu'il étudie au Conservatoire de Huy avant de se lancer sur la scène du jazz. Cofondateur du groupe Nasa Sa devenu Aka Moon en 1992, le prodige frappe ses fûts sur une soixantaine d'albums dont ceux de son groupe parallèle Greetings of Mercury, du Eric Legnini Trio et de la chanteuse Axelle Red. Remarqué par Joe Zawinul qui l'enrôle dans son Syndicate en 2003, le batteur séduit par le jazz rock et l'Afrique poursuit sa route avec Aka Moon et travaille à son premier album solo Lobi paru en 2012. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015