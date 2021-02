Biographie

Stéphane Grappelli, fils d'immigré italien né à Paris le 26 janvier 1908, marque l'histoire de son instrument, le violon. Il fonde le Quintet du Hot Club de France avec Django Reinhardt, autodidacte comme lui, dès 1934. Leur collaboration contribue à populariser le jazz en France. Après la Seconde Guerre Mondiale, Stéphane Grappelli parcours le monde au côté des plus grands, il est adoubé par le maître du violon classique Yehudi Menuhin. Stéphane Grappelli in Paris et Swinging with Django Reinhardt sont deux de ses albums de référence. Son décès en 1997 a attristé la planète jazz et ému le public. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015