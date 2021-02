Biographie

Révélée lors de l'édition québécoise de la Star Académie 2004, l'auteur-compositrice et interprète Stéphanie Lapointe livre un premier album folk-pop délicat intitulé Sur le Fil (2005). Après s'être consacrée au cinéma et à des engagements pour des causes humanitaires, elle revient avec Donne-Moi Quelque Chose Qui Ne Finit Pas (2009) qui contient notamment un duo avec Albin de la Simone. Cinq ans plus tard, elle signe le disque Les Amours Parallèles entre deux albums jeunesse salués par la critique. Elle partage ainsi ses activités entre la musique, l'écriture et la réalisation d'émissions pour la télévision. © ©Copyright Music Story Sophie Lespiaux 2020