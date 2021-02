Biographie

Né le 22 novembre 1961 à Heswall en Angleterre et naturalisé australien depuis 2005, Stephen Hough remporte le premier prix du concours Naumburg en 1983. Depuis, il joue avec la plupart des grands orchestres, le New York Philharmonic, le Philadelphia Orchestra, le Boston Symphony, le London Symphony, le London Philharmonic, le Berlin Philharmonic, les orchestres de Detroit, San Francisco, Cleveland, Atlanta, Cincinnati, Toronto, Dallas et Houston, sous la direction de James Levine, Christoph von Dohnányi, Claudio Abbado, Charles Dutoit, Valery Gergiev, Simon Rattle, Esa-Pekka Salonen, Neeme Järvi et Michael Tilson-Thomas.Hough a participé à de nombreux festivals internationaux à Aspen, Ravinia, Tanglewood, Blossom, Hollywood Bowl, Mostly Mozart, Proms de Londres, Salzbourg et Edimbourg. Il est le partenaire régulier de musique de chambre de Steven Isserlis, Joshua Bell, Pamela Frank, Michael Collins et Tabea Zimmermann. Il a également joué avec les quatuors Cleveland, Emerson et Juilliard.Stephen Hough a enregistré plus de quarante disques, dont les concertos de Scharwenka et Sauer avec l'orchestre symphonique de Birmingham sous la direction de Lawrence Foster chez Hyperion («Disque de l'année» pour le magazine britannique Gramophone), les oeuvres complètes de Mendelssohn pour piano et orchestre avec les mêmes musiciens, les ouvres pour piano seul de Mompou (Diapason d'or), les concertos de Liebermann, l'intégrale des sonates de Beethoven et Brahms avec le violoniste Robert Mann, l'Etude Fantasy de John Corigliano et les Ghost Variations de George Tsontakis. Il a enregistré en 2001 chez Hyperion une intégrale des concertos pour piano de Saint-Saëns qui a été unanimement saluée par la critique. Une partie de ses transcriptions pour piano a été publiée par Josef Weinberger.En novembre 2007, accompagné par le Quatuor Takács, il a publié un sublime enregistrement du Quintette avec piano en fa mineur, op. 34 de Brahms, ouvre majeure de la production brahmsienne mais du répertoire romantique. On y découvre Hough en chambriste d'une grande éloquence.Il compose également, et a dirigé, en mars 2007, son concerto pour violoncelle, The Loneliest Wilderness, avec le Steven Issserlis et l'orchestre le Royal Liverpool Philharmonic Orchestra. Les compositeurs George Tsontakis, Lowell Liebermann et James MacMillan lui ont de plus dédié plusieurs de leurs oeuvres.Stephen Hough cumule les récompenses pour ses enregistrements chez Hyperion. Son album Chopin, paru en 2010, a obtenu un Diapason d'Or. Un disque sur lequel Hough proposait pour l'année du bicentenaire un programme intelligemment conçu autour des dernières années de la vie du compositeur. En 2012, la critique récompense son "Album français", un récital plein de surprises et de perles rares du répertoire, de Fauré à Debussy en passant par Ravel et Poulenc, mais aussi Massenet, Chabrier, Chaminade, Alkan ou Delibes.