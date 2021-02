Biographie

Né Stephen Bishop en Californie (1940), le pianiste américain étudie sous la tutelle de Lev Schorr et de Myra Hess puis entreprend une carrière internationale au début des années 1960, en donnant un concert mémorable au Wigmore Hall de Londres. Musicien doué, il cumule les succès en tournée comme sur disque où ses interprétations pour le label Philips sont ovationnés, notamment l'intégrale des concertos pour piano de Mozart, au tournant des années 1970. Son répertoire étendu l'amène à aborder le domaine contemporain, dont le Concerto pour piano de Michael Tippett qu'il crée entre ceux de Richard Rodney Bennett et de John Tavener. Marié à Martha Argerich, ce fils d'émigrés yougoslaves ajoute à son nom celui de sa mère, Kovacevich, avant de n'utiliser que nom d'origine croate. Stephen Kovacevich se consacre ensuite à la direction d'orchestre. Il crée l'Australian Chamber Orchestra (1985-1990) puis dirige l'Irish Chamber Orchestra. En 2015 paraît le coffret de 25 CD The Complete Philips Recordings. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015