Biographie

Auteur-compositeur et guitariste, membre du groupe Crosby, Stills, Nash & Young, Stephen Stills est né à Dallas (Texas) le 3 janvier 1945. Avant de rejoindre ce super-groupe emblématique du folk-rock américain, il officie dans Buffalo Springfield avec Neil Young et compose le classique « For What It's Worth », puis s'associe à Michael Bloomfield et Al Kooper pour l'album Super Session (1968). Fort de ces expériences, il se lance dans une carrière solo à succès, marquée par les deux premiers albums Stephen Stills (1970) avec le tube « Love the One You're With » et Stephen Stills 2 (1972). Il rejoint ensuite le groupe Manassas avec Chris Hillman (The Byrds), le temps de deux enregistrements, puis continue en solo avec les albums Stills (1975) et Illegal Stills (1976). La collaborations suivante, The Stills-Young Band, donne lieu à l'album Long May You Run (1976) avant de déboucher sur une re-formation de Crosby, Stills & Nash (CSN, 1977). Après un retour en solo sur Thoroughfare Gap (1978) et d'autres réunions de Crosby, Stills & Nash (1980-1984), les enregistrements de Stephen Stills s'espacent. En 1984 paraît Right by You, suivi sept ans plus tard par Stills Alone, puis Man Alive! (2005) et Live at Shepherd's Bush (2009). En 2017, il s'associe à Judy Collins pour l'album de reprises Everybody Knows. © ©Copyright Music Story Thierry Gaydon 2017