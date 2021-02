Biographie

Groupe à géométrie variable formé en 1979 par le vibraphoniste Mike Mainieri, l'unique membre présent sur l'ensemble de la carrière, Steps Ahead se spécialise dans le jazz fusion et enregistre huit albums au cours des années 1980. De nombreux solistes connus vont et viennent au fil des ans dont le saxophoniste Michael Brecker durant toute cette première période, les bassistes Eddie Gomez, Marc Johnson et Daryl Jones, Don Grolnick, Rachel Z et Eliane Elias aux claviers, les batteurs Steve Gadd et Peter Erskine et plusieurs guitaristes dont Mike Stern et Chuck Loeb. De retour avec de nouveaux musiciens au milieu des années 1990, Steps Ahead enregistre l'album Vibe et reprend les tournées à succès. Un deuxième album en public lors de prestations en Europe, Holding Together, paraît en 2002. En 2016, l'entité est réactivée pour l'album Steppin' Out. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2016