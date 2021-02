Biographie

Composé de Françoise Cactus (née Françoise Vanhove et ancienne coleader du groupe Les Lolitas) et Brezel Göring (aka Friedrich von Finsterwalde, né Friedrich Ziegler), le duo Stéréo Total voit le jour en 1993. Le couple, à la ville comme à la scène, se distingue vite par ses influences synthpop, new wave mais aussi electronica ou pop. De leur premier opus Oh! Ah!, paru en 1995, au dernier Ah! Quel Cinéma!, publié en 2019, les deux musiciens multi-instrumentistes ont proposé une galerie de onze albums studios, parmi lesquels se distinguent notamment Monokini en 1997, My Melody en 1999 (qui contient leur titre le plus célèbre avec « I Love You, Ono » choisi par Sony ou Dell pour illustrer des publicités) ou encore Paris-Berlin en 2007 et Baby Ouh ! en 2010. Leur musique sera également honorée par de très nombreuses compilations. Ce duo atypique et hautement charismatique prend fin à la disparition de Françoise Cactus, le 17 février 2021 à l’âge de 56 ans, des suites d’une longue maladie. © ©Copyright Music Story Ollmedia Prod. 2021