Biographie

Collectif franco-britannique fondé au début des années 90, Sterolab opère dans un registre à cheval entre héritages du Velvet Underground, rythmiques Krautrock, sonorités électroniques et chanson. Au fil des années, le groupe affine considérablement sa recette, laissant s'exprimer de multiples influences, de la pop sixties au minimalisme d'un Steve Reich ou d'un Philip Glass, le tout s'accompagnant d'un usage croissant des synthétiseurs. Avec l'aide des sorciers du son Jim O'Rourke (Gastr Del Sol, Sonic Youth) et Tim O'Hagan (High Llamas), Sterolab livre quelques classiques du genre (comme Emperor Tomato Ketchup en 1996) constituant quelques-unes des productions les plus interéssantes des années 90. © Olivier Duboc /TiVo