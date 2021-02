Biographie

Emergeant à la fin des années 90, les Gallois de Stereophonics, conduits par la voix particulière du chanteur Kelly Jones, ont su s’imposer grâce à un rock alternatif efficace puisant ses influences chez les Kinks, Oasis, les Jams ou encore les Manic Street Preachers. C’est dans le but de combattre l’ennui qui caractérise le quotidien de Cwamaman, leur village gallois, que le chanteur/guitariste Kelly Jones, le bassiste Richard Jones et le batteur Stuart Cable commencent à jouer ensemble et fondent Tragic Love Company dans la première moitié des années 90. Leur principale influence de l’époque, les Manic Street Preachers, leur permet de faire leurs armes sur une pop aux accents punk. Changeant rapidement son nom pour Stereophonics, la formation se forge peu à peu une certaine popularité à travers le Pays de Galles et se fait repérer par John Brand qui devient alors leur manager. Ce dernier parvient à attirer l’attention de nombreuses maisons de disques sur le groupe. En 1996, c’est finalement chez V2, le nouveau label lancé par l’ex-patron de Virgin Records, Richard Branson, que les Stereophonics décident de signer. Ils deviennent alors les premiers artistes à intégrer cette maison de disque. Le groupe donne le coup d’envoi de sa carrière en 1997 avec son premier album Word Gets Around qui le propulse rapidement au sommet des charts anglais. Chacun des singles issus du disque est un succès et les Stereophonics se voient récompensés du Brit Award du meilleur nouveau groupe. Pour confirmer leur réussite, le groupe publie son deuxième album, Performance and Cocktails, en 1999.Leur troisième opus sort en 2001 et s’intitule Just Enough Education to Perform. Il convainc sans difficulté grâce à son atmosphère maussade et ses textes grinçants. Le quatrième disque voit le jour en 2003 : You Gotta Go There to Come Back. Cette sortie est marquée par le départ du batteur Stuart Cable qui, selon les deux autres membres, avait du mal à s’impliquer totalement dans la carrière du groupe. Les Stereophonics continuent en tant que duo jusqu’à la sortie de leur cinquième album Language. Sex. Violence. Other ? pour lequel ils recrutent un nouveau batteur Javier Weyler. Leur premier disque live sort en 2006 sous le nom de Live from Dakota, suivi l’année suivante par l’album Pull the Pin, représentant leur sixième effort studio. A la sortie de ce disque, les Stereophonics deviennent le huitième groupe de l’histoire à parvenir à placer cinq albums consécutifs en tête des ventes anglaises. C’est également durant la tournée Pull the Pin que le guitariste Adam Zindani intègre la formation. Le groupe change une nouvelle fois de batteur pendant la conception de leur disque de 2013 Graffiti on the Train, et décide de remplacer Javier Weyler par Jamie Morrison. L’album, porté par le hit Indian Summer est encore un succès pour le groupe. Leur neuvième album sort en 2015 sous le nom de Keep the Village Alive. © LG/Qobuz