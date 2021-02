Biographie

Né à Athènes en 1982 d'un père grec et d'une mère suédoise, le DJ et producteur Steve Angello perpétue la tradition suèdoise de l'eurodance qu'il adapte à son style house et à son époque. Membre de Swedish House Mafia aux côtés d'Axwell, Sebastian Ingrosso et Eric Prydz, il collabore avec ce dernier en 2004 pour le titre « Woz Not Woz » puis, en 2009, avec Laidback Luke sur la version de « Show Me Love » de Robin S. En 2010 sort son premier album Size Matters, après une série de compilations et des dizaines de remixes. Son bilan d'une décennie de dance, proposé en 2014 dans #Decade, est suivi en 2016 de l'album Wild Youth, distribué via son propre label Size Records. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2016