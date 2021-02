Biographie

Producteur, DJ, patron de label et homme d'affaires, Steve Aoki est un magnat de la dance à qui tout semble réussir. Après avoir fondé le label Dim Mak Records, il remixe à tour de bras et fait le tour du monde avec ses platines. En 2008 sort l'album Pillowface and His Airplane Chronicles, et deux ans plus tard, il décroche la timbale avec le hit « I'm in the House ». Steve Aoki confirme son statut de valeur sûre avec les albums Neon Future I (2014) et Neon Future II (2015). © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2019