Biographie

Au fil des années et des albums, Steve Earle a tissé de solides liens entre country music, rock’n’roll, folk et bluegrass. Sa plume trempée dans ses propres tripes, le songwriter texan narre les oubliés de l’American dream et tous ces vagabonds errant sur la bande d’arrêt d’urgence de vies cabossées ou juste simples… Disciple et ami de ses concitoyens texans Townes Van Zandt et Guy Clark, membre de la confrérie outlaw en marge de Nashville dans les seventies, intouchable Don Juan (sept mariages !), junkie repenti après une longue descente aux enfers qui le mènera jusqu'à la case prison, acteur à ses heures dans des séries cultes comme The Wire ou Treme, Earle est avant tout un songwriter majeur, aussi à l'aise dans le country rock le plus punchy et le folk introspectif que dans le bluegrass, tous genres qu'il aborde avec un cœur punk et une âme de rebelle engagé dans tous les combats de la gauche radicale américaine. Un hardcore troubadour en quelques sortes… © MZ/Qobuz