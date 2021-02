Biographie

Très jeune, Steve Gadd bénéficie des conseils d'un oncle percussionniste et se lance dans l'apprentissage de la batterie vers la fin des années 50. Il prend vite goût à la scène lorsqu'il monte un spectacle de percussions et claquettes avec son frère, avant de se lancer dans des expériences de rock & roll et de rythm & blues. Il s'inscrit plus tard à la Manhattan School of Music, puis à l'Eastman School of Music, afin de bénéficier d'une formation musicale solide. C'est à cette période qu'il rencontre notamment le pianiste Chick Corea, mais il doit interrompre son parcours civil pour effectuer son service national. Dès sa sortie de l'armée, il reprend ses activités dans un grand orchestre et met sur pied un quartet avec Warren Bernhardt, Eddie Gomez et George Young. Il part vivre à New York au début des années 70, participe à un projet du trompettiste Chet Baker et intègre la formation Stuff. Il se fait à nouveau remarquer à la fin des années 70 à l'occasion des disques qu'il réalise aux côtés de Chick Corea et Ben Sidran, mais c'est surtout avec le groupe de jazz fusion Steps Ahead que SteveGadd va obtenir une reconnaissance plus large. Cette formation phare des années 70 et 80 regroupe en effet des instrumentistes d'exception comme Michael et Randy Brecker ou Eddie Gomez et le vibraphoniste Mike Mainieri. Au début des années 80, il quitte le groupe pour enregistrer de nombreux disques, à nouveau avec Chick Corea, mais aussi avec Herbie Hancock, Joe Farrell, George Benson et Ron Carter. Après une nouvelle expérience de leader, il est sollicité par des artistes de variété très populaires, à l'image de Stevie Wonder, Al Jarreau, Paul McCartney et Michel Jonasz, une activité prolifique couronnée de nombreux enregistrements en studio et de tournées internationales qui l'éloignent peu à peu du jazz.