Biographie

Fils d'une pianiste et d'un représentant de la maison de disques RCA, Steve Grossman naît à New York le 18 janvier 1951 et apprend successivement le saxophone alto à l'âge de huit ans, le soprano et le ténor à l'adolescence. Influencé par la technique de Sonny Rollins, il s'oriente dans le jeu hard bop avant de remplacer Wayne Shorter dans le groupe fusion de Miles Davis en fin d'année 1969. Le temps d'une année, le saxophoniste participe aux séances de A Tribute to Jack Johnson (1970) et de Big Fun et Get Up with It, sortis tardivement, ainsi qu'aux albums des concerts aux Fillmore et à Live-Evil (1970). Au sortir de cette expérience enrichissante, Steve Grossman accompagne le claviériste Lonnie Liston Smith en 1971 et le batteur Elvin Jones de 1971 à 1976. En 1974, il intègre le Gene Perla's Stone Alliance avec Jan Hammer et Don Alias, qui réalise l'album Some Shapes to Come. Pour le même label, PM Records, il enregistre en leader l'album Terra Firma, paru en 1977. Par la suite, Grossman collabore avec le label français Owl Records, le label italien Red Record et le label japonais DIW. En 1990, il entame une longue association avec le label français Dreyfus Jazz avec l'album Do It. Le trio de Cedar Walton participe à l'enregistrement de A Small Hotel (1993), tandis que Tom Harrell, Elvin Jones et Cecil McBee l'accompagnent sur Time to Smile (1994). En 1998, Steve Grossman et le quartette du pianiste Michel Petrucciani font équipe le temps d'un album, avant des collaborations avec des formations italiennes comme le trio de Giampaolo Ascolese, le Riccardo Fassi Tankio Band, le quintette d'Antonio Ciacca et le quartette de Gianluca Esposito. Le saxophoniste décède à Glen Cove (New York), le 13 août 2020, à l'âge de 69 ans. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2020