Biographie

Guitariste, producteur et auteur-compositeur-interprète américain basé à Brooklyn, Steve Gunn, plus connu dans un premier temps comme as des studios et membre de la formation néo-psychédélique New Yorkaise GHQ, impose son nom auprès d'un plus large public via ses collaborations avec les légendes britanniques Michael Chapman et Jack Rose. Puisant son inspiration dans le primitivisme américain, le folk-rock et la folk contemporaine et en proposant une lecture réactualisée, Gunn propose une formule évoquant celle d'un Kurt Vile avec qui il partage d'ailleurs le maxi Parallelogram en 2015. Malgré le succès critique de ses efforts Time Off (2013) et Way Out Weather (2014), c'est Eyes On The Lines en 2016 qui impose le prolixe musicien dans les charts d'un pays dont les affinités avec l'Americana n'est plus un secret, la Belgique. © TiVo