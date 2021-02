Biographie

Pianiste de jazz américain à la carrière aussi prolifique que novatrice, Steve Kuhn suit un apprentissage classique avant des débuts dans le quintette de Kenny Dorham en 1960. Après des collaborations avec John Coltrane, Stan Getz, Toshiko Akiyoshi, Gary McFarland, Oliver Nelson ou Art Farmer, le musicien s'aventure dans des registres très différents et le plus souvent en trio (Three Waves en 1966). La première période ECM, souvent citée en référence avec les albums Trance (1974) et Playground (1979), comprend des oeuvres solo, acoustiques ou électriques, parfois proches du new age. L'auteur du standard « The Saga of Harrison Crabfeathers », fidèle à des partenaires comme Steve Swallow, Ron Carter, Al Foster, David Finck, Billy Drummond ou Joey Baron, ne cesse de surprendre et de se réinventer comme en témoignent les albums Life's Magic (1987), Seasons of Romance (1995), Pavane for a Dead Princess (2006). L'hommage Mostly Coltrane acclamé par la critique est suivi de Wisteria (2012). © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015