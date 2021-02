Biographie

Brillant guitariste du groupe Toto, Steve Lukather est également un musicien de sessions apprécié, sa carrière solo est marquée par ses influences jazz rock et hard rock. Cependant ses albums personnels n'ont jamais vraiment conquis le grand public, Lukather (1989), Candyman (1994), Luke (1997), Santamental (2003) et Ever Changing Times (2008) ne rassemblent guère plus que les fans extrêmes du fameux son Toto. All's Well That Ends Well en 2010 prend des accents plus graves, en étant dédié à la mémoire de la mère de Steve Lukather. Transition en 2013 ne vient en rien changer la donne. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015