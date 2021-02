Biographie

Groupe dominé par la personnalité de son leader et éminent guitariste, le Steve Miller Band s'impose comme l'un des fleurons de la scène blues rock psychédélique de San Francisco par le biais d'une série de concerts au Fillmore West, d'apparitions dans les festivals et d'albums comme Children of the Future et Sailor (1968) ou Brave New World (1969). Au cours de la décennie suivante, le groupe consolide sa popularité par une série de hits pop rock FM, incluant les classiques « The Joker » (1973) et « Fly Like an Eagle » (1976), jusqu'au n°1 en « Abracadabra » en 1982. Par la suite, la légende du rock californien ternit quelque peu son image en dispensant des albums tièdes, mais conserve son capital confiance en concert. Revenu de loin, le Steve Miller Band réapparaît au printemps 2010 avec l'album Bingo!. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015