Biographie

Steve Reich est l'un des chefs de file du courant minimaliste de la musique répétitive. Ses premières œuvres sont élaborées sur le principe du décalage, directement lié au travail sur bandes magnétiques puis appliqué aux instruments. L'enregistrement devient le matériau musical où les sons sont travaillés en boucle. Il explore aussi la répétition de motifs mélodiques et rythmiques. Ses recherches l'amènent également à s'intéresser aux musiques traditionnelles (ghanéennes, balinaises et hébraïques) et à adopter les nouvelles technologies musicales (synthétiseur, sampler…). De Sonic Youth à Bang on a Can, de DJ Spooky à Coldcut, beaucoup reconnaissent en Steve Reich une influence majeure.