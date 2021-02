Biographie

Contrebassiste puis bassiste électrique, Steve Swallow est considéré comme l'un des plus grands représentants de l'instrument à quatre cordes. Sa carrière commencée dans les années 1950 aux côtés de Buddy Tate et Buck Clayton se poursuit dans le trio de Paul Bley puis avec le guitariste Jimmy Giuffre avant d'accompagner successivement Art Farmer (1962), Stan Getz (1965) et Gary Burton (1967) avec lequel il élabore une variante du jazz fusion en compagnie de Larry Coryell. Passé à la basse électrique depuis cette époque, Steve Swallow collabore à plusieurs reprises avec Carla Bley et devient l'un des piliers du label ECM pour lequel il enregistre sous son nom depuis le milieu des années 1970. Après un passage en France avec l'Orchestre National de Jazz et Henri Texier, le musicien américain rentre au pays pour ne cesser d'enregistrer. À son actif figurent les albums Real Book (1993), Deconstructed (1996), Damaged In Transit (2003), So There (2006) et Into the Woodwork (2013). © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015