Biographie

Steve Waring commence à s’intéresser au folksong de son pays natal dès l’âge de 13 ans et à 14 ans, joue de la guitare et du banjo. En 1965, ses études terminées, il émigre… en sens inverse de ses ancêtres. Il se fixe à Paris où il étudie le mime et l’acrobatie.En 1966, il sort son premier 33 tours. Depuis, il a enregistré de nombreux disques, aussi bien instrumentaux que de chansons, et écrit un livre d’animation musicale, Amusiquons-nous. Depuis une trentaine d’années, il se consacre avec sérieux à la chanson naïve, prétendument réservée aux enfants. Mais les adultes ne cachent plus depuis longtemps que ce sont leurs enfants qui les accompagnent et des chansons comme La Baleine bleue, Les Grenouilles, Le Matou et bien d’autres sont devenues des classiques qui se transmettent d’une génération à l’autre.Habité par une insatiable curiosité, témoin de son temps, Steve Waring entraîne son public dans un univers musical d’une grande richesse, aux confins du jazz, du blues, du folksong et de paysages sonores plus insolites ou exotiques. On le retrouve aussi bien sur la scène de l’Olympia qu’en tournée dans les théâtres d’Europe, du Moyen-Orient, d’Afrique, du Canada ou du Japon, ou dans les écoles, les plus petites salles de la France rurale et auprès d’enfants hospitalisés ou handicapés…En 1999, il enregistre un nouvel album de chansons pour les enfants, Rond Pays, qui donnera matière à son tour de chant qui n’a pas fini de faire le tour du pays.En 2001, il participe à la création de Chnoques, projet qui réunit des musiciens confirmés et vingt-cinq enfants de CM2. En 2002, il crée avec la complicité d’Alain Gibert le spectacle Mâcheur de mots.Quel plaisir de partir en compagnie de Steve Waring et de son équipage : grands voyageurs au pays des sons… Avec eux on découvre que chansons, jazz, humour se trouvent sur la même carte du monde musical. Voyages organisés à la seconde près, mais où l’on a toujours le temps de rire, de rêver. Parcours unique à travers de multiples paysages sonores parfois avec un bagage ancien, parfois avec un bagage in ouïe.