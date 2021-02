Biographie

Né en 1967, le britannique Steven Wilson est l'une des figures les plus emblématiques de la nouvelle scène progressive, que ce soit à la barre de Porcupine Tree ou de ses nombreux autres projets. Avec Porcupine Tree, formé en 1987, il livre treize disques entre 1989 et 2009, dont les classiques Stupid Dream (1999), Lightbulb Sun (2000) ou In Absentia (2002), faisant de Wilson l'un des auteurs-compositeurs les plus respectés par les amateurs de rock progressif moderne. C'est dans des styles plus variés qu'il mène en parallèle d'autres projets collaboratifs comme No-Man, Blackfield, Storm Corrosion, Bass Communion ou Incredible Expanding Mindfuck, lui permettant de se frotter à de nombreux styles. Sa carrière solo, entamée en 2009, s'inscrit quant à elle plus clairement dans la lignée de Porcupine Tree. © TiVo