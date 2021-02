Biographie

Egérie de la scène californienne, Stevie Nicks mène deux carrières parallèles avec Fleetwood Mac depuis 1975 et en solo depuis son premier album best-seller Bella Donna en 1981. Compositrice confirmée par plusieurs hits ( « Rihannon » , « Dreams » , « Sarah » , « Gypsy » ), la longue chanteuse blonde est devenue au fil des albums la principale voix du groupe sans se départir de succès en solo, de « Stop Draggin' My Heart Around » et « Stand Back » à « Talk to Me » sur Rock a Little (1985). Après un creux dû à une cure de désintoxication, des brouilles avec Mick Fleetwood et Lindsey Buckingham, et une rechute, Stevie Nicks revient dans les charts avec Trouble in Shangri-La (2001), suivi d'un dernier album avec Fleetwood Mac, Say You Will en 2003. Son septième opus In Your Dreams paru en 2011 est produit par Dave Stewart. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015