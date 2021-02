Biographie

Véritable légende de la guitare blues, Stevie Ray Vaughan est parvenu, en seulement sept ans de carrière, à laisser une trace indélébile dans le monde de la musique. Né en 1954 à Dallas au Texas, Vaughan commence à jouer de la guitare dès l’âge de 7 ans sous l’influence de son grand frère Jimmie, également guitariste. Il joue tout au long de son adolescence dans divers groupes locaux et décide, à 17 ans, de quitter l’école pour partir à Austin dans le but de se consacrer pleinement à la musique. Après avoir essuyé plusieurs échecs dans diverses formations, Stevie rencontre Jackie Newhouse et Chris Layton avec lesquels il forme le groupe Double Trouble en 1978. Pendant plusieurs années, les trois musiciens jouent régulièrement dans la région d’Austin et deviennent l’un des groupes les plus populaires du Texas. En 1982, un évènement majeur a lieu pour Vaughan et ses camarades : leur incroyable performance au Montreux Jazz Festival leur permet de se faire repérer par un certain David Bowie et par Jackson Browne. Le premier propose à Stevie de jouer sur son album Let’s Dance, tandis que le second propose au groupe de leur prêter son studio d’enregistrement à Los Angeles. Les deux offres sont bien sûr acceptées et, en moins de 2 jours, Double Trouble enregistre dans le studio de Browne une dizaine de chansons qui leurs permettront de se faire repérer puis signer par le label Epic. L’été 1983 marque la sortie du premier album de Stevie Ray Vaughan & Double Trouble : le mythique Texas Flood. Véritable évènement dans l’histoire du blues puisqu’il permet à ce style, délaissé depuis de nombreuses années, de regagner l’intérêt du public. Stevie Ray devient un guitar hero et connait le succès qui lui est dû. Il se paye même le luxe de refuser de participer à la tournée de David Bowie, préférant se consacrer pleinement à la musique de Double Trouble. Stevie Ray Vaughan & Double Trouble sortent ensuite leur deuxième album en 1984 : Couldn’t Stand The Weather. Là aussi le succès est au rendez-vous et ne disparaîtra jamais tout au long de la courte carrière du groupe : les albums Soul To Soul (1985), Live Alive (1986) et In Step (1989) ne font que confirmer le talent des musiciens et leur permettent de continuer à remplir les salles régulièrement malgré les problèmes d’alcool et de drogue de Stevie qui le forceront, en 1986, à entrer en cure de désintoxication En 1990, Vaughan enregistre avec son frère Jimmie l’album Family Style (produit par Nile Rodgers de Chic) mais ne sera pas là pour assister à sa sortie puisque, Le 27 août de la même année, Stevie Ray meurt dans un tragique accident d’hélicoptère. Il disparait, à seulement 35 ans, et laisse derrière lui une œuvre intemporelle continuant d’influencer de nombreux guitaristes et artistes à travers le monde. © LG/Qobuz