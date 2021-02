Biographie

Composé de jeunes chanteurs britanniques, Stile Antico né en 2001 a remporté en 2005 le Concours international des jeunes artistes organisé par l'Early Music Network et s'est rapidement placé parmi les ensembles vocaux les plus originaux et les plus intéressants de ces dernières années. Ayant su se forger une réputation d’originalité et d’excellence aujourd’hui bien établie, Stile Antico séduit par son engagement à travers un chant d’une grande clarté, vivant et inventif, porté par une grande intelligence du texte et par ses voix parfaitement justes et équilibrées, au service de programmes élaborés avec soin. Tel un ensemble de chambre, Stile Antico répète et chante sans chef, chacun de ses membres apportant sa pierre à l’édifice artistique. Son répertoire de la Renaissance s'étend du somptueux legs des compositeurs des Tudor aux œuvres des écoles flamande et espagnole et à la musique prébaroque. Par ailleurs, l’ensemble s'implique beaucoup dans le travail pédagogique, mission pour laquelle la loterie nationale britannique leur a fait une généreuse dotation par l'intermédiaire de l'Arts Council d'Angleterre. Stile Antico a signé huit très beaux albums enregistrés chez Harmonia Mundi et largement couronnés par la critique : Music for Compline (2007), Heavenly Harmonies (2008), Song of Songs (2009), Media Vita (2010), Puer natus est (2010), Tune thy Musicke to thy Hart (2012), Passion & Ressurection (2012) et The Phoenix Rising (2013). Donnant régulièrement des concerts en Europe et en Amérique du Nord, Stile Antico s'est notamment produit aux Proms de la BBC (dès ses débuts), au City of London Festival, au Birmingham Festival, au Festival de musique ancienne de Bruges (Belgique), aux Rencontres Musicales de Vézelay et au Collège des Bernardins de Paris, au Festival de musique ancienne d'Utrecht (Pays‐Bas), au Early Music festival de Boston (USA), au Whitehall Banqueting House et au York Early festival (UK), au Concertgebouw d'Amsterdam (Pays-Bas), au Singel d'Anvers et au Festival de Wallonie (Belgique), au Festival de musique ancienne de Grenade, au Festival Cervantino au Mexique, au Wigmore Hall et au Cadogan Hall. L’ensemble a aussi participé aux tournées du chanteur Sting en Europe, en Australie et en Extrême-Orient dans le cadre de son projet Dowland : Songs from the Labyrinth. Stile Antico anime régulièrement des stages d’été à la Dartington International Summer Scholl. Qobuz, 09/2013