Biographie

Sting fait partie de ces quelques artistes qui réussissent le délicat passage d’une carrière en groupe à une carrière solo. Difficile en effet de s’assurer un avenir artistique quand on a été le chanteur, compositeur, bassiste - et leader ! – de The Police, groupe emblématique des mouvements new wave et post-punk à partir de sa création dans les années 70.Et pourtant… Gordon Matthew Thomas Sumner, alias Sting, ne se résume pas à quelques tubes sortis entre 1977 et 1984. Avant l’aventure The Police, il a joué dans plusieurs formations jazz fusion en Grande-Bretagne ; après, il a collaboré avec de grands artistes comme Mark Knopfler, Cheb Mami et Eric Clapton. Seul ou accompagné, il a signé quelques titres et albums qui sont devenus de vraies références, bien au-delà de toute compartimentation dans les genres musicaux. On pense bien sûr à Message In A Bottle, Don’t Stand So Close To Me ou Roxanne avec The Police, mais aussi à Englishman In New-York, Desert Rose ou Fields Of Gold après la séparation du groupe en 1984.Jazz, rock, reggae, funk, musique du monde, ou même baroque empruntée au luthiste John Dowland… Sting a toujours su s’entourer du meilleur de chaque influence pour arriver aujourd’hui à une maturité qui n’étonne personne étant donné son parcours.