Biographie

Archétype du rappeur français « à l'américaine », gangster autoproclamé à ses débuts et totalement institutionnalisé depuis. Compositeur, chanteur et occasionnellement acteur, l'ex-bad boy du Ministère A.M.E.R, qui a appris à contenir sa rage, reste cependant une personnalité majeure de l'univers du rap français. Relativement discret depuis le début des années 2000, Stomy Bugsy alterne entre rap et actorat. En 2015, il sort son sixième album Royalties. © ©Copyright Music Story Benjamin D'Alguerre 2015