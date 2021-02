Biographie

Le groupe Slipknot fait ses débuts auprès du grand public à la fin des années 90, mais la carrière du chanteur Corey Taylor et du guitariste Jim Root avait démarré quelques années plus tôt au sein de Stone Sour. Ce groupe est mis de côté lorsqu'ils rejoignent Slipknot. Au printemps 2002, Jim Root et Corey Taylor reforment Stone Sour pour enregistrer leur premier album. Cet album éponyme reçoit deux nominations aux Grammy et est certifié disque d'or RIAA. Quatre ans plus tard, Stone Sour retourne en studio pour enregistrer Come What (Ever) May en 2006. L'album se classe numéro quatre au Billboard, porté par le succès du single "Through Glass". La même année, le groupe prend la route dans le cadre de la tournée Family Values. © Bradley Torreano /TiVo