Biographie

Sans jamais avoir fait de l'ombre aux poids lourds de la scène grunge des années 1990, le groupe californien Stone Temple Pilots n'en a pas moins eu son heure de gloire avec l'album Core (1992), le best-seller Purple (1994) et le suivant, Tiny Music...Songs from the Vatican Gift Shop (1996). Deux disques plus tard, la formation de Scott Weiland, leader charismatique dépendant aux drogues dures, rend les armes. Il se réinvestira par la suite dans le super-groupe Velvet Revolver et Camp Freddy. Stone Temple Pilots effectue un étonnant retour en 2010 avec un sixième album sans titre, suivi par des tournées et le décès, le 3 décembre 2015, de Scott Weiland. Brièvement remplacé par Chester Bennington (Linkin Park), ce dernier se suicide le 20 juillet 2017. Stone Temple Pilots se trouve un nouveau chanteur tout à fait crédible en doublure de Scott Weiland, en la personne de Jeff Gutt (ex-Dry Cell), qui participe au deuxième album homonyme paru en 2018, huit ans après le précédent. Deux ans plus tard, en février 2020, le groupe enfante Perdida, une œuvre annoncée comme audacieuse car majoritairement acoustique et exécutée avec des instruments vintage. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2020