Biographie

Royauté, l'Angleterre a pour jeu favori de chercher à transmettre les couronnes. En l'occurrence celle des Spice Girls qui passent de tête en tête depuis Sugababes jusqu'à Little Mix, et maintenant Stooshe. Ce trio formé en 2010 après un casting de neuf mois, ne tarde pas à faire des étincelles avec « Love Me » en 2012. Sorti en juin 2012, « Black Heart » est l'un des singles de l'année outre-Manche et nommé aux Brit Awards 2013. L'album London with the Lights On sort en juin 2013 et intègre illico le top dix britannique. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015