Biographie

A force de participations croisées et de complicité musicale, Mikael Åkerfeldt de Opeth et Steven Wilson de Porcupine Tree se devaient d'élaborer un projet commun. C'est chose faite depuis 2010 et la formation de Storm Corrosion. Malgré le nom du groupe et le passé plutôt musclé des deux fines lames, Storm Corrosion n'est pas le super-groupe de metal progressif attendu. L'album Storm Corrosion en mai 2012 dévoile un son beaucoup plus progressif que metal, conforme au souhait de ses auteurs. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015