Biographie

Né Michael Ebenazer Kwadjo Omari Owuo, Jr. en banlieue de Londres en 1993, le rappeur britannique Stormzy publie la série de freestyles Wicked Skendman en ligne en 2013 avant de publier son premier effort officiel en 2015 sous la forme du maxi Dreamers Disease. Un an plus tard, Stormzy revient avec une série de titres dont "WickedSkengMan 4" et "Shut Up", imposant son style à la croisée du rap et de ses influences grime, et annonçant la publication en 2017 d'un premier album, Gang Signs & Prayer, numéro un anglais porté par le titre "Blinded By Your Grace, Pt. 2". En 2019, le MC revient avec un second effort numéro un des charts, Heavy is the Head, propulsé par le hit "Vossi Bop". © TiVo