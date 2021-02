Biographie

C'est en 1996 que le groupe Straight No Chaser voit le jour au sein de l'Université d'Indiana à Bloomington, à l'initiative de dix étudiants : Dan Ponce, Randy Stine, Charlie Mechling, Steve Morgan, Jerome Collins, Dave Roberts, Walter Chase, Mike Itkoff, Patrick Hachey et Kevin Carroll. Ils choisissent leur nom en hommage au titre du pianiste de jazz Thelonious Monk, datant de 1951. Le groupe effectue ses grands débuts au cours d'un marathon de danse de 36 heures et part très rapidement en tournée dans tout le pays, jouant même dans des lieux prestigieux tels que la salle du Carnegie Hall à New York, entre 1996 et 1999. Lorsque les membres sont diplômés, ils cèdent leur place à de nouveaux arrivants et Straight No Chaser poursuit sa route comme groupe d'université. Quand intervient la reformation des membres originaux en 2008, deux groupes oeuvrent alors sous le même nom. Ce n'est qu'en 2012 que les deux projets se dissocient vraiment, le groupe universitaire prenant alors l'appellation Another Round, du nom d'un précédent album. La discographie de Straight No Chaser compte cinq albums depuis Holiday Spirits (2008) jusqu'à The New Old-Fashioned (2015). Entre les deux, le groupe a publié Christmas Cheers en 2009, With a Twist en 2010, Under the Influence en 2013. Ce dernier bénéficie de collaborations de premier rang avec notamment Phil Collins, Elton John ou Stevie Wonder. Trois ans plus tard, le groupe livre un nouvel album de Noël, I'll Have Another... Christmas Album, un exercice que le groupe vocal apprécie particulièrement, puisque, après la sortie du best of One Shot, il sort en 2020 un nouvel opus pour les fêtes, Social Christmasing, produit par Kevin Killen. © ©Copyright Music Story Olivier Roubin 2020